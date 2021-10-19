北環綫擬駁東鐵綫　議員憂載客量難負荷　轟「最無厘頭走線」

自本年度《施政報告》公布北部都會區的藍圖以來，政府提出有關新建的5條鐵路亦引起社會極大回響。立法會今日（19日）召開交通事務委員會政策簡報會及會議，有議員質疑北環綫的東延路線走線不合常理，未來北環綫將會接駁至東鐵綫走線上，如大量市民於北環綫乘搭鐵路，或難以負擔東鐵綫沿線市民的客量，批評政府北環綫的東延路線為「最無厘頭的走線」，甚至有議員提出應要先建立支線再建主線。另有議員質疑政府提出多條新線路，但由《鐵路發展策略2014》提出的東九龍綫仍未見蹤影，是否應考慮由港鐵以外其他公司作規劃研究。

對於北環綫東延路線的走線規劃，會議上議員田北辰批評，未來新界北將會遷入數十萬人口居住，而北環綫東延路線的尾站安樂村以無縫行人系統接駁至東鐵綫的粉嶺站，惟無縫行人系統需要行走500公尺，距離極遠，根本難以步行而至，未有方便市民。而新界北市民經北環綫東延路線乘搭至東鐵綫，惟東鐵綫根本未能負荷連同北環綫人口的載客量，相信於沙田站、大學站的市民將難以上車，炮轟北環綫東延路線的走線是「最無厘頭的走線」。就此運輸及房屋局局長陳帆則表示，北部都會區仍屬初步構想，將會就發展局的詳細規劃再作構思。

對於洪水橋站完工時間為2030年、北環綫甚至需要至2034年才建成，陳帆表示需要配合人口遷移以建設鐵路，以「基建先行」為目標，並配合發展局於當地的發展再進行鐵路規劃。不過，議員劉國勳擔心政府未有加快建設的決心，認為洪水橋站、北環綫等鐵路興建時間過長，又建議政府理應先建設支線再建主線，因支線附近土地多為政府土地，亦應盡早配合深港科技城等的發展。

另外，議員陸頌雄質疑政府提出多條新線路，但早於《鐵路發展策略2014》提出的東九龍綫未有「找數」，憂慮會如同啟德的環保輕鐵一般胎死腹中，認為可以尋找港鐵以外公司作規劃研究，加快建設東九龍綫。陳帆則回應指，由於東九龍綫走線範圍山勢陡峭，故建設有難度，又強調東九龍綫只屬規劃，仍需要再作深度研究。