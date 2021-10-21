《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》恢復二讀　黃定光呻遺憾

立法會今(21日)恢復二讀審議《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，法案委員會主席黃定光指法案委員會的討論過程令他遺憾，因政府要求他將政府的意見當成自己的意見與業界溝通，政府最後卻出爾反爾，令他非常無奈。

黃定光發言表示，自己雖是50多年的煙民，但從未接觸過電子煙和加熱煙。他指過去多年自己曾經手處理過不少法案委員會，惟今次的委員會令他非常遺憾。他指在法案委員會中與政府高層多次溝通，他被要求將政府的意見，當成自己個人意見來與業界溝通。不過，他只在多個溝通過程中，最後一切傾談的過程卻被政府推倒重來，批評政府出爾反爾，令他非常無奈。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則指出，電子煙受到年輕人和女士歡迎，對於禁售電子煙社會各界都支持，因為實在不知道電子煙的成分，惟社會有聲音認為加熱煙成分與傳統香煙相同，但較健康。謝指支持市民的吸煙權利，但相信加熱煙仍然禍害市民健康，故不應令加熱煙繼續發展。他又指政府應該認真考慮全面禁煙，對於其他控煙措施，他建議政府可提高煙草稅或增加戒煙服務，又可考慮將未成年人吸煙或教唆未成年人吸煙刑事化，以及修例限制市民在街道吸煙，例如在戶外地方劃分吸煙區，其他街道則禁煙。