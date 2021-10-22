你要知：新品種曱甴殺入屋？　善用家居五寶隔絕「小強」

不少人家中有曱甴來襲，就算清潔完都總會有一兩隻間中出沒，甚至可能愈清潔數量愈多。但出沒的並非常見的德國曱甴或美國曱甴，反而是一種體形細小，而且活動能力驚人的曱甴，到底這是甚麼品種？有甚麼方法驅趕牠們、甚至根治問題？滅蟲專家任永強教大家應該點樣做。

「這種叫棕帶曱甴，活動能力很強，走動快又識飛識跳，成蟲壽命有80日。」任指不少人會將牠們跟其他品種混淆，其實身上有2條橫間便是棕帶曱甴，惟近年數量倍增，席捲全港，「其實本港不嬲都有，不過數量唔夠德國曱甴多，但近年啲人用藥多反而令佢哋少咗，變相棕帶曱甴多咗。」

屋企即使經常清潔，仍然會見到棕帶曱甴的蹤影？任解釋指好大機會是從附近地方進屋，「香港地屋與屋嘅距離好近，就算屋企好乾淨，都可以喺窗或門罅爬過嚟。」棕帶曱甴除了會在廚房出現外，更會走到不同房間，但唯獨因為怕濕而少進廁所。另外任表示近年人們用漂白水或是消毒液多，但其味道並非殺曱甴之用，反而會把牠們從一個地方驅到另一個地方，從而走出來，「漂白水或消毒液，最好方法係1:99倒落渠口，可分解渠內有機物，同埋防止曱甴喺入面孳生。」

有指棕帶曱甴的抗藥性比其他曱甴強，市面產品未必能夠有殺滅牠們，任表示並非如此，而是因德國曱甴等在香港已經存在一段好長時間，故藥物發展比較成熟足夠對付，但棕帶曱甴是近年才繁殖較多，藥物未必能達致專門藥效，所以還是差一點。

當家中有曱甴出沒時可以怎樣做？任推介使用「家居五寶」：白醋、檸檬、梳打粉、砂糖及洗衣粉，「利用白醋加水沿邊位如門罅和窗邊噴灑，可防止曱甴入屋；其次可用切開檸檬，晾乾後放入魚骨袋，放到陰暗位置，其酸味能驅趕曱甴；另外可以用梳打粉以1:1混合砂糖，用小碟盛載放到廚櫃底，曱甴吃過便會中毒身亡；最後就是用洗衣粉加少許砂糖，吸引曱甴吃過就會令其胃部中毒，數量就會愈來愈少。」