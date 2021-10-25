創歷史成首名海關女關長　何珮珊：不論男女能者居之

海關「一姐」何珮珊創造歷史，除成為首名女關長外，更成為紀律部隊第一位內部晉升至部門首長的女性。棄任會計師投身海關，如今統領八千大軍，她表示感到十分榮幸，又認為只要工作專業認真、正直堅毅，不論男女都可以擔當部門首長職位。她上任後分享其人生座右銘：「愈重要的事情，愈要親力親為」，故處理大事定必親自督師，並指自己有4大工作方向，包括推動「智慧海關藍圖」。

何珮珊上任後接受本網獨家訪問時表示，回想過去30年的海關生涯，猶像昨日，她對數字較敏感，大學時期修讀會計，順理成章成為會計師，惟不足一年已感異常沉悶，此時有朋友去投考海關，結果就如選美的故事一樣，朋友名落孫山，自己則獲取錄。機緣巧合下加入海關，受訓及試用期期間亦發生不少難忘事，她笑指受訓期間與同學離開學院時無留意校長就在前方，故未有敬禮，結果受罰加操，或許是因加操提升體能，結果她畢業時獲頒督察基本訓練課程「最優秀學員」。

30年後她獲委任為關長，未來工作任重道遠，全力帶領海關面對挑戰。作為海關首位女關長，她認為男性與女性無分別，一樣可挑大樑，坦言：「我一直深信，專業認真及正直堅毅無分男女，關鍵不在於性別，而是是否有同理心、是否勇於接受挑戰和敢於擔當。」她又認為女性不一定要特登展示男子氣概才可在職場上獲肯定，即使保留女性形象，保持真我，亦可與男性相輔相成，在職場發揮所長，令整個領域變得多元化。

至於上任後目標，她強調有4項工作重點，包括維護國家安全及防範恐怖主義活動、提升口岸通關能力、推行智慧海關藍圖，以及做好支援前線管理工作。其中智慧海關藍圖方面，會分階段推行提升一系列資訊科技策略性項目，包括強化部門的資訊科技基礎設施，構建運用大數據及雲端計算平台，以提升部門的數據分析能力；建設嶄新業務營運系統提升執法成效，如口岸管理、罪行分析、風險評估等；加強企業資源管理的業務流程數碼化，提升行政效能。

面對未來多項重要且繁重的工作，何珮珊堅守自小擁有「愈重要的事情，愈要親力親為」的座右銘，她指一直以來不論是策劃大型執法行動，還是部門重要人事政策改變都會親自督師，解釋：「我覺得既然事情是如此重要，便會存在相應的風險，若處理不當，後果會比較嚴重。」故她選擇親自帶領去做，不把風險及壓力加諸到同袍身上，作為一個團隊齊心協力工作，事情才會更順利。