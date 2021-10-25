警察福利基金年度捐款少近半億　支出同步減57%

警察福利基金今日(25日)向立法會提交2020/21年度報告，本年度總收入約1.36億港元，較對上一年度約1.87億港元，減少27%，其中捐款減少近5,000萬港元。另外，基金的開支總數亦比上一年度減少了56%，當中用於「擔任特殊職務警務人員茶點費用」減少逾83%。

據最新的年度報告顯示，2020/21財政年度終結時，警察福利基金的收入約為1.36億港元，支出約為4,929萬港元，盈餘為8,663萬港元。整體而言，基金的盈餘較上一年度多，收入及支出均有所下降。在收入方面，基金的捐款減少了近30%，「僱用警察服務費用」更大跌94%，較上一年度減少了逾430萬港元，而「定期存款利息收入」亦減少了約14%。

基金的支出亦明顯減少，在20/21年度中，「發給陷入困境的警務/文職人員補助金」減少了近300萬港元，「擔任特殊職務警務人員茶點費用」減少了約5,400萬港元，「健康生活策略活動」亦減少了約153萬港元。另外，警察樂隊基金帳目虧損25萬港元，總收入由上一年度的51萬港元，下跌至3.02萬港元，減輻達94%。警察福利基金根據《警隊條例》設立，為警務人員提供貸款、資助金、津貼等。