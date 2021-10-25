內地遏制炒賣成效不彰價格反升　茅台傳取消拆箱銷售政策

貴州茅台酒公司為遏制炒風，控制酒價，今年初推出規定，要求專賣店必須把酒全數拆箱銷售。但內地酒圈近日傳出消息，上述規定會取消，原因是相關政策令茅台酒價不跌反升。不少業內人士認為，茅台應該大幅提價，以此來壓縮銷售渠道的利潤空間，才能減少投機和炒作。

年初實施100%拆箱政策後，茅台酒的零售價格確實有所回落，但由於原箱茅台相對散裝更具收藏價值，政策變相抬高了原箱茅台的零售價格，例如2021年53度500毫升裝原箱茅台酒，最高單瓶售價一度達4,000多元(人民幣，即約4,900港元)。同時市場上還出現銷售茅台酒紙箱的渠道，目前茅台酒紙箱售價竟升至每個800元(約990港元)。儘管貴州茅台相關負責人未確認消息，但內媒從經銷商處獲悉，部分茅台產品已取消拆箱政策。

中國消費品營銷專家肖竹青表示，拆箱銷售主要是為打擊黃牛，因為整箱茅台有利於收藏和炒作。但拆箱銷售在打擊黃牛的同時，也打擊了特別是禮品類消費者和收藏、投資類消費者。由於長期供不應求，茅台酒的零售價持續居高不下，令不少經銷商囤貨再高價賣出，從中獲利。而黃牛黨的出現，更讓原價茅台少之又少。

專注酒水行業的北京君度諮詢公司董事長林楓認為，取消拆箱銷售是迫不得已的動作，因為消費者對整箱茅台酒的購買需求較大，部分產品取消拆箱，有助於縮小散裝和整箱價格的差距。業界認為，近期包括取消訂房購酒等各種政策，可見茅台想要控制酒價的決心。林楓稱，茅台新任董事長丁雄軍未來或會在合適時間，提高茅台酒的出廠價。