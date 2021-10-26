疫下女性無家者人數倍增　團體籲政府考慮改賓館作臨時住所

7個關注無家者的團體在今日(26日)公布今年全港無家者人口統計調查，發現疫情爆發的兩年間，香港無家者人數上升至1,532人，增幅為18.1%。調查又發現女性無家者人數及比率增幅明顯，佔無家者人數的16.1%，對比6年前的調查急升超過一倍。團體建議政府，參考以賓館作為臨時住宿場所，以提供更多無家者緊急住宿服務選擇。

「全港無家者人口統計調查2021」於7月9日至10日凌晨3時接觸1,103名在街上及公眾地方的露宿者、居住在宿舍或社會房屋的人士，以及居住於賓館的無家者，並且在參與機構得知有429人在賓館及宿舍居住，收集711份問卷作分析。

調查發現，疫情爆發的兩年間，無家者的增長了18.1%，上升至1,532人，其中約有65%人為露宿者，而15%無家者在新冠疫情後居住於賓館，亦有約20%無家者正居住於非政府機構宿舍。調查又發現，女性無家者的人數及比率出現明顯上升，佔無家者16.1%，對比2015年同一調查時的佔7.5%，升超過一倍。

團體建議政府，參考以賓館作為臨時住宿場所，以提供更多無家者緊急住宿服務選擇，並且在設立過渡性房屋時，預留一定比例的宿位用作緊急住宿服務，允許更長住宿時間，防止露宿者「重返街頭」。