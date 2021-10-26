海洋光譜號船員染疫　衞生署指不應允許已上船乘客落船

皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」早前有船員染疫，須停運最少21天，亦拖累原本上周四(21日)出航的1,200名旅客無法如期出海，而當日其中約1,000名乘客已上船，船公司其後認為中招船員為後勤員工，沒有與客人接觸，容許旅客可自行回家，落船時亦毋須進行即場檢測。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今午(26日)在記者會承認，要求當日已上船的乘客落船的安排並不理想，並指在得知相關個案後，已審視相關數據，不排除該名患者為復陽個案，亦不能排除復陽個案有否傳染性，因此事後要求曾上船的乘客接受檢測，當局會繼續監察情況。

另外，港府日前公布由下月1日起，進入政府大樓及辦公室必須使用「安心出行」，範圍涵蓋公立醫院、法院大樓、官立學校、警署、圖書館、體育館等非常廣泛。但由於有市民的手機較舊而無法使用「安心出行」，擔心無法到醫院覆診，批評港府帶頭歧視窮人。醫院管理局總行政經理李立業今補鑊指，醫院會彈性處理無智能電話人士的情況，容許進入醫院使用緊急服務。