青少年打1針復必泰　健康問題未能接種第2針港人　周五起可飛港

新冠肺炎疫情全球大流行，港府今日(26日)公布，將由本周五(29日)起，調整2項有關抵港人士接種新冠疫苗的規定，並涵蓋已接種1劑由內地及德國合研的復必泰疫苗之12至17歲來港人士，以及已接種1劑認可新冠疫苗但因健康原因未能接種第2劑的香港居民。

在經調整的規定下，12至17歲的來港人士如在最少14天前已接種1劑復必泰疫苗，可獲視為符合登機來港及強制檢疫相關要求下須完成疫苗接種的規定。

另外，在經調整的規定下，已接種1劑認可新冠疫苗並持有認可疫苗接種紀錄的香港居民，如在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第2劑新冠疫苗，可例外獲准從A組指明地區登機來港。

從高風險的A組指明地區來港的人士，除須遵從其他適用於A組指明地區的規定外，亦須在辦理登機手續時出示上述由香港或疫苗接種當地註冊醫生所發出的證明書。他們在抵港後仍須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，以及於抵港第26天進行強制檢測。

至於從中低風險的B組指明地區或C組指明地區來港的相關人士，他們將按未完成疫苗接種的要求接受強制檢疫及強制檢測，即分別須在指定檢疫酒店強制檢疫21天或14天，不會獲縮短檢疫期。