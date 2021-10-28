中電新燃氣發電機組投產　意味或加電費

國際燃料近期波動較大，影響各國供電與電費。本港兩電力公司將與政府於短期內公布來年電費調整。中電表示，新燃氣發電機組成本約為60億港元，資產壽命約35年。根據管制計劃協議下，投資會用較長時間入帳攤分，電價影響較輕微，意味或有加電費的可能。

中華電力有限公司總裁蔣東強今(28日)出席屯門龍鼓灘發電廠一台新燃氣發電機組開幕禮時稱，電價受成本、銷售情況、國際能源價格影響，現正與政府商討來年電價，有消息會公布。對於中長期發展，中電會優先發展本地可再生能源，但由於本港位置有限制，故會配合區域合作引入零碳能源，不會排除核電。中電正探討使用氫能，期望提升轉形現時的機組，維持本地機組但亦可採用零碳燃料。

就離岸風場而言，現階段仍在估算中，期望在2024至2028年向政府提交發展計劃。他說，現時天然氣國際價格波動，未來可再生能源的資本投資較高，但由於日後不再需外購燃料，有可能減低未來電價的波動性。

為達致2050年前實現碳中和，中電調整其燃料組合，加大使用天然氣發電。中電於屯門龍鼓灘發電廠增建兩台新燃氣發電機組，其中一台D1機組去年投入運作，發電容量為550兆瓦，機組採用聯合循環燃氣渦輪設計，毋須使用額外燃料推動，效率可提升至60%，料每年可減少100萬噸碳排放，相等於種植超過4200萬棵樹。

新的D1機組可把其發電燃料組合中天然氣比例由2019年少於30%，提高至去年約50%，配合政府提出2020年天然氣在本地發電燃料組合比例提升至50%。連同現有發電機組，龍鼓灘有9台發電機組運作，發電容量達3225兆瓦。中電亦增建另一台燃氣發電機組D2，料2023年底投產。

另外，中電在屯門稔灣的新界西堆填區內，首階段安裝5台堆填沼氣發電機組，利用區內每小時約4500平方米的堆填沼氣發電。機組至去年首季投入運作，共生產5400萬度電，即超過1.2萬戶住宅家庭的每年平均用電量。