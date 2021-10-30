下周一入街市要掃安心出行　團體憂檔販生意大減

政府早前公布下周一(11月1日)起進入政府設施必須使用「安心出行」手機應用程式，而食環署昨日(29日)則公布新措施涵蓋街市、熟食中心等，如有困難者將會體恤處理，以填「紙仔」代替，而出入公廁及靈灰安置所等則免用「安心出行」。對於進入食環署轄下公眾街市的人士須使用「安心出行」，有團體今日(30日)對此表示反對，認為是剝削市民使用公眾街市及其他公共設施的權利、又擔心進一步影響公眾街市小檔戶生意。

監察公營街市發展聯盟表示，強制使用「安心出行」出入政府公共設施的措施一直備受爭議，認為有聲音直言政策屬擾民，憂慮未能負擔購買智能電話的基層市民或不懂使用智能手機的長者，將會被剝削使用公眾街市及其他公共設施的權利，形容措施不智。

該組織又稱，食環署要求登記個人資料行政措施根本無法有效執行，因部分食環街市設有多個出入口，在大量人流出入的情況下，難以有效填寫登記甚至確認程序，或會引起前線食環人員與市民的衝突；又批評疫情已較去年緩和，惟措施不但未有放寬限制，反而向進出街市的市民施加限制，令人費解，加上疫情令不少街市檔販生意減少，預計將進一步影響公眾街市小檔戶生意。

綜合多個部門情報，必須使用「安心出行」的處所包括，食環署公眾街市、小販市場及熟食市場、康文署博物館、圖書館、表演場地、室內與戶外體育處所、公眾游泳池，以及民政總署轄下社區會堂、社區中心等。而進入靈灰安置所、紀念花園、墳場、永愛園、垃圾收集站、公共浴室及公廁則毋須使用。另外，火葬場及申請殯葬服務的辦事處可以接受未能用安心出行者以填資料代替。

至於12歲以下和65歲或以上、難以用安心出行的殘疾人士可獲豁免。食環署公布，實施初期會較着重公眾教育和宣傳及提供技術協助；適應期內署方亦會以務實體恤態度處理難用「安心出行」之人士，例如容許他們填寫「訪客資料紀錄表」替代。康文署及民政總署會則表示會因應情況豁免，其中民政總署稱會豁免無智能手機的臨時庇護中心使用者。