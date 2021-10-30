反修例風波令港府反思青年工作　籲青年配合施政報告

新界區傑出學生選舉2021頒獎典禮今日(30日)舉行，特首致詞時指政治風波促使政府反思青年工作，明白要多聆聽青年心聲，又指若然青年在日後當家作主，他們要開始配合《施政報告》所列的措施，如「北部都會區」等，強調是為年輕一代建設，冀未來15至20年建設超過100萬個房屋單位，徹底解決本港房屋問題。

特首林鄭月娥致詞時表示，特區政府一向十分重視青年工作，而這兩年的政治事件令政府明白到要多聆聽青年心聲，為他們解決學業、事業、向上流動等方面的困難。林鄭指亦要注重培養學生的正面價值觀，讓他們成為有擔當、有理想，願意為國家、為香港奮鬥的新一代。

另外，活動設有「2035香港我作主」傑出學生真情對話，林鄭指若然得獎學生真的在2035年當家作主，認為他們要開始配合《施政報告》所述的房屋工作，包括建設北部都會區、明日大嶼計劃等，希望未來15至20年建設超過100萬個房屋單位，徹底解決本港房屋問題。

香港政協青年聯會主席譚鎮國致詞時則指，希望為香港建立更完善的人才庫，相信透過悉心培養學生，一定可以令他們成為未來的社會棟樑、貢獻社會。

署理民政事務局局長陳積志與得獎學生對話，有學生引述民調顯示大約6至7成青年不願意到大灣區發展，特區政府有何鼓勵措施。陳回應指，即使是成年人到其他地方工作都會有顧慮，屬正常現象，但每個問題及挑戰都是機會，而港府亦積極協調及鼓勵青年人到大灣區發展，呼籲大家不用擔心，可以「多上去走走」。

發問的蔣卓婷同學事後向傳媒表示，因為自己比較喜歡留在家中，不想到大灣區工作，怕會想念家人，若然港府可提供住屋配套會更吸引。

此外，林鄭出席一個醫學會議致辭時表示，本港嬰兒死亡率是全球最低之一，令人自豪，但同時出生率亦是最低，認為要多做功夫鼓勵生育。她又提到，衞生署31間母嬰健康院可提供高質素及可負擔的服務，幾乎所有市民都可享用公立醫院服務，而現屆政府採取了多項兒童及家庭友善政策，包括9成幼稚園教育是免費，亦在2018年將「到校學前康復服務試驗計劃」恆常化，預料下學年名額將增加1000個至1萬個，期望需要獲得復康服務的學前兒童可以零等候。