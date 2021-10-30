政Whats噏：傳余德寶有意參選　「同路人」群起鬧爆

民主派是否參加嚟緊嘅立法會選舉，過去一段日子都係各界關注嘅話題，而民主黨內部曾就參選問題爭拗不斷，更一度演變為口水戰，其中「乳鴿」郭天立叫主張參選嘅「老鴿」李華明返去養老，「賣佢嘅喜得佳」。目前最新戰況就延伸至其他民主派人士，有傳公民黨前成員、前油尖旺區議會副主席余德寶有意參選，但點知消息一出就畀泛民群起鬧爆。

近日有傳早前已辭任區議員、現時喺飯糰店打工嘅余德寶有意披甲上陣，之不過當事人未有承認，網上就引來連串攻擊，其中包括郭天立，佢提到話，自己被褫奪區議員資格，5年不得參選，似乎無資格講嘢，但覺得拎提名票入閘參選，仍自稱「民主派」的話，某間飯糰仲叫「黃店」係好笑喎，字裏行間暗寸余德寶。

同為油尖旺前區議員嘅李傲然，就喺社交平台貼文翻舊帳，不點名批評余，話以前同佢一齊開記者會，事前一早夾定一人講啲，但一見到記者就搶晒啲嘢嚟講，仲要講完先問有冇補充。鬧爆余份人冇品，出嚟行走江湖唔講道義咁話，又話間舖頭嘅飯糰同飯盒唔好食等等。仲反問佢有冇思考過自己根本唔會係愛國者一份子，以前鬧政府鬧得咁盡，日後過唔過到資格審查委員會嗰一關喎？至於余嘅前黨友、沙田前區議員黃文萱同樣喺社交專頁上載余德寶有意參選嘅新聞截圖，但就咩都冇講，唔知係未有咩深層意思呢？