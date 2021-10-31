今增1宗輸入病例　患者已接種疫苗　驗出帶變種病毒

衞生署衞生防護中心今日(10月31日)公布，本港今新增1宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,347宗，另外少於5宗初步確診。

新增的個案為輸入個案，涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及一名37歲女子，她於10月26日發病，並於本月29日乘坐「BA031」航班從屬於高風險A組指明地區的英國抵港，在抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。該名女子已於5月9日及5月30日在香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

此外，衞生防護中心正調查1宗外地確診新冠肺炎的個案，涉及一名18歲男病人，居於慈雲山慈正邨正德樓。他於10月24日乘搭航班「TR981」離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。他於7月8日及7月30日於香港接種2劑復必泰疫苗。其變異病毒株檢測結果待定，暫未知是否帶有變種病毒。

中心正繼續與新加坡衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查和個案追蹤。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在明日(11月1日)或之前接受強制檢測。

另外，截至今日(10月31日)上午9時，過去24小時沒有確診新冠肺炎的病人出院，至今共有12,034名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用581間負壓病房，合共1,065張負壓病床，現時共有63名確診病人分別於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。