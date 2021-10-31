萬聖節群魔亂舞　過萬市民塞爆中環疫中行樂

萬聖節加上周末為街道帶來熱鬧氣氛。今年萬聖節與去年一樣，酒吧幸好未受停業令而需要關門，中環蘭桂坊一帶仍見群魔亂舞；警方在蘭桂坊傍晚早已實施單向人流管制，現場氣氛熱鬧，酒吧內無一空櫈，街上人頭湧湧，沿途亦見不少一家大細盛裝赴會，當中不少人更打扮成熱門韓劇《魷魚遊戲》的角色，充滿節日氣氛。

市民趙女士直言氣氛很好，以往很少到蘭桂坊慶祝萬聖節，認為現場氣氛比想像中更好。她認為因為受疫情影響而無法外遊，遇上節日便人頭湧湧。被問到明日是上班日，會否擔心影響上班心情，她指萬聖節難得「撞正」周末，故特意到場感受氣氛。

以《魷魚遊戲》角色「木頭人」現身的盧女士表示，新冠肺炎疫情慢慢減卻， 雖然每人面上仍有口罩，但仍然無阻大家的心情。她又指，今年較以往多人潮管制，但明白防疫上有需要。

陳先生則以《奪命狂呼》主角造型登場， 他直言今年太多人裝扮成《魷魚》的角色，加上《奪命》的造型永恒經典、突出，亦是自己的喜愛電影，「唔會過時，幾時出嚟都係咁嚇人」。 他指自己未有到場，但感覺昨日(周六)氣氛較好，認為與香港人喜愛上班有關。