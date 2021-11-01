東方民調：免檢類別多達48項　難堵病毒流入社區

港府防疫不力以致中港通關遙遙無期。香港先後發生多宗豁免檢疫人士確診個案，近日更有一名獲豁免檢疫的俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員，抵港後進行居家隔離時確診；港府早前允許澳洲影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）豁免檢疫來港拍攝亦惹爭議，事件引起大眾對港府嚴守「外防輸入」的質疑。有議員及專家批評港府一方面爭取與內地通關，但免檢政策混亂，自相矛盾，難以堵截病毒流入社區。

香港近期的輸入個案不少屬於Delta變種病毒，多數來自菲律賓、巴基斯坦、印尼及英國。由於部分海外地區「與病毒共存」，對入境人士管制放寬或解除社交距離措施，而這些國家的感染個案及病發率亦急升，輸入個案對香港控制疫情構成愈來愈大威脅。

事實上，香港的本地個案清零已久，卻不時走漏輸入個案，多屬豁免檢疫安排出現漏洞。根據目前豁免檢疫人士類別名單，海外地區豁免類別多達12項，例如機組人員、船員、公職人員及大量金融行業人士；內地、台灣及澳門的豁免檢疫類別更多達36項，除了跨境貨車司機、機組人員、船員及金融業人士外，還包括港商、大學僱員、跨境中學生等。當局早前透露每日的豁免檢疫宗數以萬計，跨境貨車司機佔最多。而第三波疫情更可能是豁免檢疫的船員引爆。

對於港府將取消大部分外地來港豁免檢疫群組，有議員表示，港府一方面與內地商討爭取通關，但另一方面卻豁免外地來港檢疫群組，甚至豁免明星赴港拍攝，做法如同「倒米」。現時很多豁免檢疫安排令人難以理解，會給予內地一種「香港做得不夠好」的印象，或影響與內地的通關時間表，期望港府防疫安排與內地標準看齊。

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，只能保留對民生及經濟有決定性影響、無其他方式替代的類別，例如跨境貨車司機或其他物流。他又批評港府設置的免檢類別五花八門，就連領事家人亦獲豁免檢疫，質疑港府的防疫政策存漏洞，自相矛盾，擔心中港通關無期。