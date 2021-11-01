今起政府場地強制用安心出行 街市保安不足難看守 被批形同虛設

港府今日(1日)起規定進入政府設施場所、公立醫院及公營街市等必須使用「安心出行」流動應用程式，公務員事務局局長聶德權今日表示，相信大部分市民使用程式時不會感困難，若有長者不懂使用，可彈性處理，會以勸喻教育為主，希望市民盡快適應新安排。他又指獲豁免使用「安心出行」的人，要留低正確個人資料，部門會派員核對，但在多人出入的場所，例如街市，會改為抽查代替逐一查核，以免大排長龍。

他又指理解有無家者可能沒有智能手機，會要求他們進入政府場所時留下聯絡方式，亦會推動民間協助，希望可向有需要人士提供廉價智能手機。至於會否要求私人場所強制使用「安心出行」，聶指私人場所會有各自安排。

不過，油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝表示，公營街市人手不足，難妥善執行安排，他指油麻地街市有5個出口，若每個出口都要有2名保安駐守，就需要10人，但街市只有3名保安，導致部分門口無人看守，顧客可自出自入。他又指全港有近百街市，估計整體要2,000名保安，認為政府根本無足夠人手應付。他希望政府暫時豁免公營街市使用「安心出行」的安排，直至有足夠人手再推行。

食環署管工職系工會秘書劉偉德指出，部分街市若無足夠人手看守，只能封閉太平門，但正門基於消防條例不能關閉，變相令安排形同虛設，促政府做足準備始推出新措施，否則導致前線有壓力。

社區組織協會組織幹事陳仲賢認為，新安排對沒有智能手機的無家者影響最大，即使港府建議無家者可留下社福機構聯絡電話亦未必可行，因機構未必能核實對方是否認識的無家者，若日後要檢疫，亦無法聯絡對方，而且每日接大量電話亦對機構造成負擔。他建議直接將無家者納入豁免範圍，或一次過核實，不必每次登記。