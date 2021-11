醫美集團涉不良手法推銷脫疣　教唆消費者「打大」帳單申保險

有政黨及團體今日(1日)表示早前收到1宗求助,事主指有大型醫美連鎖集團涉嫌以不良銷售手法推銷「脫疣」療程,包括以「陰陽單」方式邊讓事主向保險公司申領脫疣手術開支,但另一邊則附送大量與醫療無關的美容療程,更有負責醫生簽發涉嫌虚假醫療報告。團體已將個案轉介海關調查是否有違商品說明條例,並向醫委會投訴涉事醫生。

團體在今年10月初收到Y小姐投訴,事主表示9月中,於社交媒體看到1間附屬大型醫美集團的醫學中心脫疣宣傳廣告,廣告標榜手術由「醫生主理」及在「醫院級手術室」進行,並指療程能夠申索保險,鼓勵消費者攜帶保單到中心諮詢。

Y小姐於9月30日帶同保單前往醫學中心於銅鑼灣的中心做諮詢及付費6,800港元,進行頸部脫疣療程。但Y小姐發現,進行手術的地方只是母集團的美容房,並放滿儀器,與廣告所展示的「醫院手術室」完全不符。Y小姐指手術後,美容顧問以贈送數項美容項目,游說及教唆事主「打大」帳單,購入其他部位的脫疣療程,並向保險公司申請理賠。Y小姐最後多付13,600港元購買療程,但並非即時完成療程。

而該中心分別先後以醫學公司與醫美集團名義開出2張收據,其中1張作申索保險賠償用途,並已蓋上醫生印章,另一張則是列出美容項目的手寫單據。醫生更於Y小姐9月30日的保單索償表格上填寫了醫生報告,當中「病者住院/接受手術的主要原因」一欄,寫了「Warts on Neck, Face, Chest & Abdomen(頸部、臉部、胸部、腹部有疣)」而「病者之治療/檢查是否在門診進行」則填了「Procedure was done in clinic under LA (程序於診所進行局部麻醉)」。但事主當時只進行了頸部的療程。

團體翻查私營醫療機構登記冊,指醫學中心於銅鑼灣的地址至今並未有日間醫療中心牌照。團體認為中心涉及違反《商品說明條例》虛假或誤導性商品說明,並已於上星期將個案轉介給海關跟進。團體又認為醫生為未完成的醫療程序填寫醫生報告有違醫生專業守則,質疑是為了招攬生意,以便消費者申索保險。團體指已向醫委會投訴。