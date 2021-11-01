傷者頭破血流要掃碼才准入急症室　市民狠批醫院多此一舉

港府強制市民出行用「安心」，今日(1日)起，所有政府員工及市民進入政府大樓、辦公處所等地點時，須掃描「安心出行」二維碼，豁免人士除外。新措施亦包括公立醫院，位於佐敦的伊利沙伯醫院多，處張貼「安心出行」二維碼，醫院亦有廣播，有市民受傷，頭部用繃帶包紮，仍被急症室外保安人員要求掃碼，惟有傷者躺在擔架床則未被強制掃描。有前來覆診市民直斥措施擾民，認為醫院亦要到診病人登記，掃描實在多此一舉。

政府早前宣布進入醫管局總部及公立醫院行政大樓，必須掃描「安心出行」二維碼，而其他範圍則視乎運作可行性而定。12歲以下和65歲或以上人士、殘疾人士或因應實際情況而獲豁免，由填寫表格代替。東網記者今到佐敦伊利沙伯醫院巡視，在ABCL座入口對出的欄杆上，放置了數十張二維碼告示，亦廣播指進入醫院大樓及場所人士必須掃描安心出行二維碼，獲豁免人士可填寫資料表格。有市民入內時未記得掃描，需要職員提醒。

急症室亦受新措施影響，但似乎界線模糊。市民王先生今日不慎摔跤，頭破血流，由救護車送往急症室，頭部被繃帶包紮，雖然未需要別人攙扶，但亦被保安員要求掃描二維碼。王先生理解措施，指自己平常在瑪麗醫院亦需要復診，一向亦有亦使用應用程式，認為未有特別擾民。

然而，亦有傷者躺在擔架床上被送到急症室，雖然傷者貌似清醒，但仍未有需要掃描或填妥資料。急症室保安員解釋，現行機制存在灰色地帶，「個救護(員)同我講個傷者瞓喺到，咁我可以點呀，唔通仲叫佢掃(二維碼)咩。」他期望日後指引可更清晰。

另外，醫院內亦設有新冠疫苗接種站，約10人擠塞在門外掃描。有市民投訴措施不方便，陳女士帶同女兒前來同一大樓覆診時，因有大量老人家不熟悉使用，人龍太長，擔誤時間。她指平時每2、3個星期便要與女兒覆診，斥醫院對於所有到診病人亦有紀錄，現在要掃描實在多此一舉。市民劉女士陪同兒子接種疫苗，因應政府措施而需要特意下載程式，她批評措施麻煩，需要兒子協助下載程式，雖然使用順利，但亦需要時間適應。

市民郭先生則指自己一向有使用程式，新措施對其影響不大。問到使用程式會否令他更安心，他未有正面回應，僅稱「政府法例，佢鼓勵我哋用呀嘛。」