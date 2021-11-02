東方日報A1：臨門企定定　出行似受刑　街市拍烏蠅

港府思維僵化，令防疫措施淪為擾民之策！當局昨起強制市民進入政府處所必須使用「安心出行」手機程式掃描二維碼，結果再掀亂象。大埔、葵青等多個公共街市的商販均表示，市民嫌掃碼麻煩而不入街市，生意大跌近半，質疑相關政策「大細超」，只強制公共街市入內需掃碼，領展街市卻毋須跟隨。有市民先後進入同一市政大廈內的街市及圖書館，但被要求掃碼兩次，批評多此一舉；亦有人在法院遺失電話，要求入內尋回，但守門職員堅持要其掃碼後才放行。有政黨批評，強制掃碼無證據顯示有助抗疫，認為本港多日無本地個案，政府卻收緊防疫規定有欠科學根據。

食物環境衞生署轄下的公眾街市，昨因實施強制掃碼而惹來民怨。本報記者昨到大埔墟街市視察，場內肉檔檔主朱先生稱擔心生意受損，「好多客人是老人家，不識字，你煩佢，佢就不入街市，光顧外邊檔口。」他十分不滿同樣是街市，為何領展旗下的可獲豁免強制掃碼。

大埔墟街市各出入口均貼有多張「安心出行」二維碼，亦有職員把守。現場所見有不懂掃碼的長者被要求到正門登記資料。選擇「填紙仔」的關女士稱自己年紀大，不懂掃碼，也不打算學，如果人太多，她就會放棄入街市，笑言「又不是只有街市可以買（菜）」。麥太則稱昨日掃碼入街市，比往日多花10分鐘，擔心繁忙時間會排長龍。

記者下午再到葵芳榮芳街街市視察，場內顧客寥寥可數，有檔主選擇提早收工。有魚檔職員表示，生意少了三分之一，形容跌幅「好犀利」。她痛斥街市職員不願意為長者填寫訪客記錄表，令長者卻步，並謂昨日生意額不夠交租。同場亦有肉檔檔販稱，因應新措施已減少入貨，但仍賣剩大量存貨，人流及生意均少於一半，慨嘆收入不夠支付租金及買貨。

昨亦有市民投訴出入同一幢政府大樓，卻要掃不同部門的二維碼。另有女士在高等法院因沒有手機在身而遭攔截，她稱曾掃碼進入高院，惟之後離開，想再進入高院時卻發現電話不在身邊，懷疑遺留在高院內，即使她向保安解釋找不到電話緣由，保安卻仍堅持其必須掃碼才放行，她及後報警，經警員到場調停後獲放行。該女士最後亦在高院內尋回電話，批評大樓內外安排不一、混亂。

政黨醫療政策發言人袁海文表示，「安心出行」去年底推出至今，都無證據顯示有助抗疫，因為政府不能夠透過該程式追蹤患者行蹤，實際作用存疑。他質疑若政府認為該程式有效，「搭巴士坐港鐵人更多，為何不用？」他認為本港多日無本地個案，政府卻收緊防疫規定有欠科學根據。另外，議員田北辰稱據其了解，政府本月中會再公布擴大強制使用「安心出行」範圍，進入B類食肆的客人都必須掃碼。

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