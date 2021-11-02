深圳前海管理局校園招才　首設面向港澳人士崗位

廣東省深圳市加速發展，積極向香港搶人。該市前海管理局周一（1日）聯同3家全資下屬公司展開校園招聘，延攬香港聯絡、宣傳策劃、經貿規則研究、發展規劃、金融創新、貿易促進等各類人才，更首次特設面向港澳人士的崗位。

近期前海管理局將在北京大學、中國人民大學、清華大學、同濟大學、復旦大學、上海交通大學、中山大學、華南理工大學、哈爾濱工業大學（深圳）、南方科技大學、香港中文大學（深圳）、南京大學、東南大學、浙江大學等14所高校展開校園招聘宣講活動。首設面向港澳人士的職位涉及香港聯絡、經貿規則研究、專業服務業促進和金融政策創新。

校園招聘程序為網上申請、初步篩選、考試、體檢、確定錄用人選、簽訂就業協議等。考試內容包括筆試與面試，筆試統一採取網上考試，面試則為現場方式，統一在深圳舉行。申請人如因疫情原因無法參加現場面試，前海管理局將視情況安排網絡視像面試。對前赴深圳參加面試的市外申請人，前海管理局將發放差旅補貼，廣東省內人士補貼標準每人1,000元（人民幣，下同，約1,200港元），省外人士每人2,000元（約2,400港元）。

前海管理局指提供富競爭力的薪酬待遇，並購買「六險二金」（養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險、補充商業醫療保險、住房公積金、企業年金）。入職後，符合條件的人士可按程序「秒批」落戶深圳、申請前海人才住房，選擇落戶深圳的博士研究生學歷人士更可以按深圳市有關規定申請10萬元（約12萬港元）生活補貼。