4成半港人不滿港府與內地通關工作　逾3成人拒用可追蹤過關碼

本港與內地免檢疫通關無期，港府近日大力收緊豁免檢疫安排圖鋪路。有團體今(2日)公布調查，4成半人不滿政府推動與內地通關的工作，亦有逾3成人不接受使用有追蹤功能的「過關碼」為免檢疫條件。

香港研究協會於上月26日至本月1日期間，以電話調查方式訪問1085名市民，就不同的社會民生議題表達意見，其中與內地通關議題上，有45%人不滿港府工作，只有19%人滿意。但內地着重疫情追蹤，現時內地使用的「健康碼」會主動記錄使用者到過的地點，這亦成為兩地通關談判桌上的其中一個條件。雖然多名港人想通關，但調查結果發現，有32%人不接受使用有追蹤功能的「過關碼」，14%人指很難說，即有一定保留，同時有一半人接受，反映市民在議題上分化。

本港近日推動不少防疫措施，如在昨日公布由本月12日起全面收緊豁免檢疫安排，取消絕大部分豁免類別外，亦同時探討安排市民接種第3針新冠疫苗加強劑。調查發現有58%人一定會、多數會接種，26%人一定不會、多數不會，亦有8%人指未接種新冠疫苗。根據衞生署資料，現時有已有近443萬人完成接種兩劑疫苗，佔整體65.8%。