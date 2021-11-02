泛民倒戈甄紹南飲恨　建制陳有海任屯門區議會主席

屯門區議會前主席陳樹英今年7月辭職，為填補其懸空的職位，該區議會曾兩次開會補選但以流會告終，今日(2日)再度舉行會議選舉新主席。兩名候選人在兩輪投票取得相同票數，需透過抽籤程序決定。最終建制派工會代表陳有海險勝當選為主席，擊敗民協甄紹南。甄認為本應有足夠票數當選，惟有區議員缺席及疑有人倒戈，對結果感遺憾。

在區議員離職潮中，屯門區有17人先後辭任。該區議會曾分別在7月底及9月中舉行會議，補選新任主席，惟兩次皆因法定人數不足而流會，拖延至今天會議再作補選。會議開始前，秘書指民主派的江鳳儀不適缺席，只有10名區議員在席。

由於兩名候選人陳及甄在兩輪投票中均各取5票，最終在抽籤程序中，陳抽出較大號碼而當選。陳當選後發言指，希望區議會可撥亂反正、踏上正途，期望同事日後加強合作，做好屯門民生工作。

事後甄紹南指區會中有7名民主派區議員，建制派只有4人，他早前亦進行了不少拉票工作，大部分人即時口頭答應支持，觀乎帳面應有足夠票數勝出，但遺憾有議員不適缺席，以及懷疑有人陣前倒戈。

補選主席終於塵埃落定，屯門區會副主席黃丹晴對結果感到遺憾。對於最近3次大會均有區議員不適缺席，惟有著大家小心身體，又指「水退就知道邊個冇着褲」，不希望有人意氣用事，影響整體格局。