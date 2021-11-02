新地2億建天橋連接元朗站南北　轉盤基座嵌橋身最快4日建成

在交通線路錯綜複雜的鬧市興建天橋殊不容易。有地產商近日採用嶄新建築技術，以天秤為靈感，於西鐵元朗站旁及該站輕鐵路軌正上方連建兩橋；先建設大型轉盤基座，將整條預製天橋橋身「擺動」吊送再完成裝嵌，為全港首次有大型天橋項目採用此建築法，最終節省約60%施工時間，對附近交通及居民的影響亦大為減低。

新鴻基地產(新地)正於西鐵元朗站上蓋興建6幢住宅，提供約2,000個單位。項目分為南北兩部分，其中北面緊連元朗站。新地有責任於南北地盤之間，分別興建一條全長46米的行人天橋及52米的行車天橋。前者可方便元朗居民經此由當區核心區域，步行至鐵路站轉乘出市區，後者則予新樓盤居民駕車往來出入及供消防、救護車通過。

惟興建上述兩橋難度甚高，只因位置旁邊連接西鐵站，下方正是輕鐵路軌，負責此項目的新輝建築副總經理何冠豪形容，若工程稍有不慎，隨時牽連當區交通嚴重受阻，「令元朗頓變孤島！」基於工程複雜，建築團隊經商議後決定首次在港施行「轉體式橋樑裝嵌法」，先於南面地盤設置外表恍如圓形蛋糕、約1,200公噸重的鋼製轉盤。當連接預製橋身後，將其平移轉動及由北面地盤的大型鋼架接實，最後向下移放再完成裝嵌。

利用此新型建築法連建兩橋，造價高達逾2億港元，雖較傳統散件式拼裝法貴2.5倍，但可大幅縮減6成工時。何冠豪指出，「若以傳統方法興建一條橋都起碼2至3年才落成，但新方法下由轉動至裝嵌天橋都只需4天！」以上兩橋預計於2023年配合上蓋住宅項目同步啟用。

上述新式建築法於工程界受到關注，據悉本港未來另一大型鐵路上蓋項目，預計提供約2萬個住宅單位的小蠔灣車廠項目亦有意採用，屆時有望縮減施工時間。