迪士尼煙花明年回歸　匯演融合多媒體效果　逢周五至周日晚綻放

自2018年起暫停的香港迪士尼樂園煙花匯演明年勢將回歸。香港迪士尼今日(2日)表示，「奇妙夢想城堡」明年起會加入「前所未有的奇妙力量」，每逢周五至周日晚間會推出全新的夜間城堡匯演，透過多媒體效果呈現，並加入燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果。園方指，目前未有煙花匯演確實重開日期，但預料明年可於遊人面前重現。

香港迪士尼表示，明年推出的全新夜間城堡匯演，將奇妙夢想城堡化成畫布，並以多媒體效果，加入迪士尼各個經典角色及故事片段與膾炙人口的樂章，配以色彩奪目的投影、配合故事主題構思的水幕投影，再加入燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果等，冀引領賓客「細味希望與鼓舞、愛與歡笑、艱辛與勇毅的點滴」。

明年為十二生肖的虎年，故明年1月至農曆年期間，小熊維尼好朋友跳跳虎將於「奇妙年年」新春活動祝遊人「虎虎生威，龍精虎猛」。

另外，由即日起至本月19日，「奇妙處處通」會員續會或升級至白金卡或金卡會籍，長者「奇妙處處通」及續會至銀卡會籍除外，即享7折優惠，更可額外獲贈1個月會籍。