三棟屋博物館明展40種非物質文化遺產　獅頭木刻傳承古時技藝

香港非物質文化遺產中心全新「循聲覓道—香港非物質文化遺產」大型展覽將於明日(3日)全面開放，邀請約30位非遺傳承人參與製作，並展示40種傳統文化及技藝，包括花牌、獅頭、木雕刻等製作技藝，以及手托木偶粵劇、八音、舞麒麟等傳統節慶表演。

整個展覽分拆三大主題，「香港節慶與民間工藝」、「日常．非常」和「三棟屋與傳統鄉村文化」，並以「循聲覓道」的概念。客席策展人蕭國健解釋三棟屋的格局猶如迷宮，容易令人迷失，希望利用聲音帶領市民尋覓非文質文化遺產，包括錄制展品製作過程的聲音、展品使用時的聲音等。

有別一般文化遺產展覽，除了展示製成品外，展覽更嘗試展示製作過程，展品包括節慶中經常出現的獅頭。獅頭紮作師傅許嘉雄一共紮了5款共25個獅頭，以展示獅頭製作的4個步驟，包括紮作、撲紙、寫色、裝飾配置。許表示各種顏色代表1個歷史人物，今次最困難是一口氣製作25個一樣的獅頭，以呈現每個製作步驟，最終花了半年才能完成。

館方又指，疫情下三棟屋博物館展覽僅可容納約150人，為令公眾近距離欣賞展品，部分展品不會放入玻璃櫃。非物質文化遺產辦事處館長伍志和表示，非物質文化遺產並非不可逆轉的文物或建築，若有損壞，可請傳承人修補或重製展品，亦相信市民不會刻意破壞展品。