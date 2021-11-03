東方日報A1：觀塘豆腐渣電梯　又貴又廢

天價扶手梯啟用不久即壞。耗資近8,000萬元、屬全港第三長的觀塘曉光街至曉明街扶手電梯開通首月就壞足8次，東網記者日前直擊電梯變「鐵樓梯」，有腳傷市民痛苦逐級落樓，有長者甫見「壞機」即掉頭走；早年逾6億元建造的慈雲山電梯系統平路輸送帶，部分壞足半年未見復修；今年9月才正式開放的旺角道行人天橋伸延部分，有扶手電梯亦因故障被圍封。議員狠批部門監管不力，促加強檢驗挽回市民信心。

「腳痛唔知條電梯壞咗，行落去會比較辛苦。」連接曉光街至曉明街的扶手電梯9月1日開放，惟啟用不足一個月已接連故障，記者近日到場直擊，發現由曉光街入口對落的3層下行電梯皆停止運作，市民要跨越「鐵梯級」般逐級而下，有腳部受傷女士扶着扶手一拐一拐，狀甚痛苦，直言壞機應加告示提醒市民。當日在場的陳女士亦對部分電梯停機感到失望，擔心長者使用時會不小心跌倒；另一市民呂先生就希望部門在驗收工程時做好品質監管，指如此大型工程故障頻仍不能接受。

該電梯為「安達臣道石礦場用地發展——道路改善及基礎建設工程」的一部分，整個工程核准預算逾26億元，而電梯造價約8,000萬元，長約160米。然而，現場缺乏指示牌引導，周末使用人數寥寥無幾，記者於周末下午約一至二時在場視察，一小時內僅得10人使用，有由曉光街打算落樓的長者夫婦甫見壞機即掉頭離去。此外，記者發現電梯附近鐵板鋪了厚厚泥污、有螺絲位鬆脫、玻璃滿是污垢，接駁位更有積水，多名市民直指「完全不像新建成」。而接近曉明街入口處的一段上行電梯，亦有一段偶爾發出「卡卡」的怪聲。

拖延近23年，今年9月底才正式開放的旺角道橫跨彌敦道的行人天橋伸延部分，同樣啟用不足一個月，已被市民發現其中一面扶手電梯故障被圍封，更被網民揶揄為啟用不足兩周即「打柴」的世界級工程。

至於耗資逾6億元興建的慈雲山行人通道系統，記者亦發現近慈雲山中心的其中兩段行人輸送帶因為故障，被長期圍封，輸送帶更鋪上藍色帆布，有市民透露該設施已圍封半年，一直未見維修。

職業訓練局卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員黃啟漢認為，扶手電梯系統必須通過機電工程署審批才會向公眾開放，發生停機故障及出現聲響，估計與周遭環境雜物有關，有可能是附近有泥沙跌進電梯內導致停機及發出異響，必須徹底清理附近雜物方令電梯運作暢順。

議員柯創盛指，有關措施便利市民出行，惟政府在驗收及監察上未能盡如人意，新措施故障頻仍會令市民感到有落差，部門除加強監管外，亦應配合智能監測系統，不要等到市民匯報始知故障，方能提升效率，挽回市民信心。

土木工程拓展署發言人指，曉明街至曉光街的扶手電梯開放首個月曾發生8次因外在因素而導致停止運作，共接獲26宗查詢及投訴。承建商已派出清潔人員定期清潔扶手電梯，並安排把檢修蓋板逐步替換作清潔。

路政署發言人指，慈雲山行人通道系統過去一年曾出現8次故障，接獲約兩宗投訴，長約25米的行人輸送帶部件訂製需時，將於本月恢復運作，該系統每年電費及維修保養費用的經常開支約為270萬元。至於旺角道行人天橋系統伸延部分，自啟用以來錄得一宗機電設施故障事件，以及兩宗有關機電設施運作的投訴，仍然由發展商負責維修保養。該發展商指，早前旺角行人天橋旁邊的大廈天台廁所水箱破裂，導致天橋扶手電梯的機件受損。承建商已與政府部門保持緊密聯繫，並會盡快修復電梯。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：