終院駁回旺暴案盧建民上訴　共同犯罪原則不適用暴動非法集結罪

終審法院早前開庭，審理2016年及2019年2宗暴動案件的最終上訴，就暴動及非法集結罪中，參與者是否需有共同目的、及有關夥同犯罪的法律原則作出終極裁斷。終院今早(4日)頒下判詞，駁回2016年旺暴案盧建民的上訴。

至於參與者是否需有共同目的及有關夥同犯罪的法律原則方面，終院裁定法律上並無規定要求參與人士之間必須共享某些額外的共同目的。終院亦裁定並非身處非法集結或暴動現場的人不可視為該等罪行的主犯，而且即使被告人在現場，基本形式的「共同犯罪計劃」原則不適用於非法集結及暴動罪。

不過終院強調，不論被告是否身處現場，推動、鼓勵或促進非法集結或暴動的行為，均可以按「重犯罪行」及「不完整罪行」判處及被判以與主犯一樣的懲罰。終院又指如該些參與者曾協議共同參與該些非法集結或暴動，且預見實行該共同計劃時有人會干犯更嚴重罪行，可能會據「共同犯罪計劃」負上更嚴重法律責任。至於單純身處非法集結及暴動現場，並不會招致任何法律責任。

首宗暴動案在2016年大年初一晚至初二凌晨（2月8至9日）在旺角發生，上訴人盧建民被裁定與其他人共同行事，裁定他罪名成立，判監7年。第二宗案件則在2019年7月28日在中西區發生，該案上訴人湯偉雄初審被判暴動罪名不成立，但律政司就法律觀點提出上訴，高院上訴庭裁定，不論被告是否在場，共同犯罪計劃的原則同樣適用於暴動及非法集結控罪。盧湯2人均不滿判決，因此上訴至終院，終院則將2案一併處理。