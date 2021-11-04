傳中港最快下月起免檢疫通關　初期只限廣東省內活動

香港終有望與內地免檢疫通關！有傳媒引述內地衞生部官員指，最快可在下月起，港人毋須檢疫往返兩地，但旅客只限在廣東省內活動，並只可以從深圳出入境。

本港近日推動不少防疫措施，如公布由本月12日起全面收緊豁免檢疫安排，取消絕大部分豁免類別，為與內地免檢疫安排鋪路。有傳媒引述內地衞生部官員指，中港的免隔離通關將會每日設有限額，並需使用旅客健康碼系統與一套香港與內地監測「紅、黃及綠碼」系統。措施初步試行期間，旅客活動範圍會限制在廣東省之內，而深圳將是唯一的通關口岸，其他條件仍在商議。

報道引述該官員稱，如港府順利實施相關系統，最快可望於12月中旬開展措施。據了解，中港專家料在下周就旅客追蹤機制及風險平級等細節再進行會議。

昨日(3日)有傳港府正研究在機場的離境層及抵港層分別劃出兩個區域，以分隔內地和國際航班旅客，期望為將來與內地通關作準備。食物及衞生局局長陳肇始今(4日)在電台節目承認，當局正考慮分隔來自內地及其他地方的入境人士，強調機場屬高風險地點，故在該處需要作有效分隔。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目指，內地因應內陸或國際航班分隔處理已一段時間，認為有效減少交叉感染，又認為做法有助加強內地對本港的防疫信心，他建議政府應同時安排檢疫酒店工作人員、跨境司機及免檢疫人士，接種第3劑疫苗加強劑。