M+博物館今可預約即死機　西九文化區官網：反應熱烈請稍後再試

西九文化區M+博物館將於下周五(12日)對外開放,首年免費入場。公眾可於今早(5日)10時起,在網上預約參觀博物館及參加免費開幕節目。不過,東網今日中午11時半嘗試透過預約網址(mplus.org/reservation-tc)進入網頁預約,唯一直顯示為伺服器繁忙(Server Busy),未能預約。

截至中午約12時半,預約網址仍未恢復正常,僅表示﹕「The server is busy and can't respond to your request. Please try again later.(服務器正在繁忙,無法回應您的請求。請稍後再試。)」西九文化區則在官網發出「重要通告」,指「由於反應熱烈,M+預約入場系統現正繁忙,如暫時無法預約,請稍後再試,感謝你的耐心等候」

M+早前表示,為確保訪客能有序入場參觀,會提供網上指定時間預約服務,公眾可於今日起,在西九文化區網站、M+網站,或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩周,即本月12日至28日的參觀時段。

M+早前表示,由於開幕初期參觀人數較多,博物館強烈建議訪客到訪前預約,並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段,訪客或須稍候片刻才能進入博物館或其展廳。無預約的訪客雖亦可以參觀M+,但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定;6歲或以下的小童可隨同已預約人士進場,毋須另行預約。