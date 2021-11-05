M+博物館今可預約即死機 西九文化區官網：反應熱烈請稍後再試

西九文化區M+博物館將於下周五(12日)對外開放，首年免費入場。公眾可於今早（5日）10時起，在網上預約參觀博物館及參加免費開幕節目。不過，東網今日中午11時半嘗試透過預約網址（mplus.org/reservation-tc）進入網頁預約，唯一直顯示為伺服器繁忙（Server Busy），未能預約。

截至中午約12時半，預約網址仍未恢復正常，僅表示﹕「The server is busy and can't respond to your request. Please try again later.（服務器正在繁忙，無法回應您的請求。請稍後再試。）」西九文化區則在官網發出「重要通告」，指「由於反應熱烈，M+預約入場系統現正繁忙，如暫時無法預約，請稍後再試，感謝你的耐心等候」

M+早前表示，為確保訪客能有序入場參觀，會提供網上指定時間預約服務，公眾可於今日起，在西九文化區網站、M+網站，或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩周，即本月12日至28日的參觀時段。

M+早前表示，由於開幕初期參觀人數較多，博物館強烈建議訪客到訪前預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入博物館或其展廳。無預約的訪客雖亦可以參觀M+，但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定；6歲或以下的小童可隨同已預約人士進場，毋須另行預約。