去年6.4非法集結案開審　黎智英拒認煽惑等3罪　妻女探監愁爆

已在赤柱監獄服刑204日的壹傳媒黎智英，於去年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年晚會中現身而被檢控，黎分別否認煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結、明知而舉行未經批准集結等共3罪，須繼續受審，料其鐵窗生涯仍「有排踎」。黎智英的妻子及女兒今日下午再到赤柱監獄探監，料就近日案件與黎密斟，全程未發一言、愁容滿面。

黎智英的太太及女兒在下午約3時半乘私家車到達赤柱監獄，2人神情嚴肅，不發一言，急步走入院所登記，及後乘懲教署的高爾夫球車進入監獄。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結案近日亦進入審訊階段。他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。黎另於2017年六四集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒及朱凱廸的太太早上亦到場探監，約在早上11時許離開。