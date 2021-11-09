梁子超指通關熔斷機制勿太嚴苛　倡現社區傳播才落閘

新冠肺炎疫情令中港兩地隔絕近2年，今年底或迎來港人期盼已久的小規模通關，初期將設配額供探望長者、奔喪及商務需要者免檢疫往來廣東省，另傳內地要求若本港出現1宗本地確診個案，即時觸發熔斷機制中止通關。呼吸系統專科醫生梁子超今早(9日)在電台節目表示，如果內地與香港恢復有序通關後，相信有需要設熔斷機制，但認為不應為1宗確診就叫停，可等待出現有社區傳播才再「落閘」。

梁解釋，是否觸動熔斷機制，應基於社區有傳播信號作重點，如果當社區有源頭不明個案，而且傳播情況活躍便要叫停，但提醒要留意處理假信號的問題。他舉例，如一些復陽個案，內地只當有關人士屬無病徵感染者，不列作個案，但香港則列為感染個案。他建議可透過加密檢測，檢視感染個案的工作地方，有無第1、第2代傳播，不用過急將個案定為本地源頭不明個案。

他又指，由於跨境學童人數多且每日高頻來往兩地，認為當過了聖誕、新年這些節日後，才按情況考慮跨境學童回港復課的問題。深港跨境學童家長會主席黃菁葒表示，通關初期跨境學童未必是首批到港的群組感到非常失望，希望政府不要只照顧商人，亦應關顧學生的讀書需要，政府應盡早交代時間表以便安排，冀明年2、3月可以恢復讓跨境學童來港。

黃提到，據了解約2萬名跨境學生中約有15%至20%人已退學，另有部分人來港住在親戚家中，亦有部分跨境高中生聯同同學跟一些家長來港租屋住，以便返學。