外籍工程主管控公司歧視　「鬼佬」經理為僱主作供

禮頓建築（亞洲）外籍前僱員指稱在負責一項聯營項目的爆破工作期間，遭受一連串敵視歧視，包括遭人貶損稱呼「鬼佬」及工作被架空等，興訟控告禮頓違反《種族歧視條例》。此案今天（9日）於區院續審。時任禮頓外籍建築經理作供，表示在港工作約12年，時而都會聽到「鬼佬」稱呼，不認為這種稱呼有問題或令人感到區隔，認為這只是本地人簡便描述外國人的稱呼。

本案申索人Haden Francis William，答辯人則是禮頓建築（亞洲）有限公司。時任被告建築經理Darren Grant今日作供，表示當年曾接獲工程聯營公司高層的電郵，當中以「foreigner」來稱呼外籍員工，他對於工作電郵中出現這個稱呼感到驚訝，認為是文化上不恰當（culturally inappropriate）的用詞，但他感覺不到聯營公司不欲聘用外國人。

Darren Grant續指在港工作不時會聽見本地人以「鬼佬」稱呼外籍人士，他不認為有問題，亦不覺有外籍人士對此稱呼表示不妥。而他早年來港工作時，已曾與他人談及這稱呼，有本地同事向他解釋此稱呼不含貶意，只是便於本地人稱呼外籍人士，遂認為大部分人均理解這只是簡便的稱呼，他自己亦不覺被這樣稱呼會被區隔，至於是否含有種族意味，則要視乎如何解讀。

申索人於入稟狀透露一○年入職禮頓建築（亞洲）有限公司，當時被指派在將軍澳藍田隧道項目中，擔任地面及地底爆破工程經理，該項目由禮頓及中國建築工程（香港）有限公司聯營承建。惟申索人指工作時多次聽聞有人以「鬼佬」稱呼他及其他外籍員工。此外，申索人又從上司的助手口中得知，中國建築有人曾質疑，為何有那麼多「鬼佬」參與工程。他及後獲上級告知中國建築不欲由非中國人的爆破工程師參與爆破工作等。申索人其後被架空，不能獲得工作相關資料，中國建築在他不知情下指派另一人取代他與顧問商溝通等。

案件編號：DCEO 16/2018