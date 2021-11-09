北角糖水道行人橋藏污納垢　終準備拆卸　料2年內完工

屢遭雜物及野鴿霸佔的北角糖水道行人天橋，素來以衞生欠佳見稱，目前終於準備拆卸。該天橋向來因地面同時設行人路而使用量長期偏低，於去年4月更發生火警，令天橋部分上蓋受損。政府指，自去年尾得悉區議會通過拆橋及收到居民協會有關拆橋的建議，於是重新檢視天橋的實際需要，最終認為拆卸整條行人天橋最具效益，預計有關拆卸工程可於開展後約2年內完成。

上述天橋早於1985年啟用，位於北角電車總站旁，橫跨英皇道並連接康威大廈及位於糖水道的行人路。因應市民強烈訴求，運輸署於1993年在英皇道加設地面交通燈行人過路設施。由於地面設有交通燈行人過路設施，該天橋使用量長期偏低，以致屢遭雜物佔用，亦是不少露宿者聚居，加上近年有大量野鴿聚集，該處衞生環境不如理想。而該天橋於去年4月更發生火警，該天橋其後被鐵絲網圍封，並進行結構檢查及拆除工程技術可行性評估工作。

東區區議會交通及運輸事務委員會在去年尾開會，表決並通過要求政府考慮拆卸整條糖天橋的建議。政府亦於今年收到3份來自北角東分區委員會、北角西分區委員會及北角居民協會有關拆橋的建議。政府對此指，鑑於該天橋的環境衞生問題對社區造成滋擾，加上天橋上蓋在火警後已受損及被拆卸，又有持份者表達拆橋意見，故經審視附近車流及人流的情況，運輸署認為附近地面的交通燈行人過路設施已足以應付行人過路的需求，同意拆走整條天橋。

由於拆卸該天橋或會影響康威大廈及北角電車總站，政府部門會與康威大廈及電車公司商討拆卸工程的細節及後續工作安排，例如處理康威大廈外牆及研究重置電車總站設施等事宜，確保於工程期間電車服務不受影響。為配合拆卸工程，英皇道西行及糖水道南行各有一條行車線需在施工期間臨時封閉。此外，為架設及移除臨時工作台，英皇道與糖水道路口在夜間或需實施臨時改道安排。