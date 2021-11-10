兩電提價騰貴　港府任佢加　團體憂劏房業主趁機濫收電費

兩電昨日(9日)公布電費調整幅度，明年港燈加價7%，中電則加5.8%，其中港燈加幅創16年來新高，中電加幅亦是9年來最高。關注基層住屋聯席成員鍾惠賢今早(10日)在電台節目表示，加電費令基層市民百上加斤，尤其對劏房戶構成極大經濟負擔，解釋指目前每度電平均1.3港元，惟在劏房業主濫收電費下，住戶平均要支付1.6至1.8港元，電費開支高於一般家庭超過2成，相信兩電加價之後，劏房業主調整電費幅度很大機會高於兩電。

對於環境局局長黃錦星提議市民透過慳電去慳錢，遭外界批評講「風涼話」，鍾惠賢指劏房戶難以做到，因為他們無法明火煮食，單位亦未必有窗，必須靠風扇或冷氣確保空氣流通。她又指，目前政府的電費補貼計劃是直接注入用戶的電費戶口，劏房戶無法受惠，建議當局日後透過社福機構，向劏房戶直接派發電費補貼。

能源諮詢委員會主席郭振華回應指，國際燃料價格持續高漲，全球都無法避過加電費，相信政府及兩電已很努力壓抑加幅，又指即使明年凍結電費，加價壓力只會不斷累積，倒不如將加幅平均攤分。對於兩電未有正面回應有否賺盡8%的准許回報率，郭指政府與兩電簽署的《管制計劃協議》等同商業合約，當局必須信守承諾，政府已要求兩電撥出資源補貼基層市民電費，履行社會責任。他又指，在燃料價格上升以及轉用潔淨能源下，在可預見將來，本港電費會持續上升，市民必須提早部署，透過節能去慳錢。