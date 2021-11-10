本港月均有7名兒童確診糖尿病　研究指脂肪肝或成長期併發症

《兒童糖尿病紀錄冊》發表的報告顯示糖尿病病發率在過去20年持續上升。

別以為糖尿病只會在年長者身上出現，糖尿病早已有年輕化趨勢，幾歲的小朋友都有機會患上！單是香港，已有約1成人口患有糖尿病，每月平均有7名兒童被診斷出患有糖尿病，並繼續以驚人速度上升。兒童糖尿協會今日(10日)公布1項研究指出，脂肪肝有機會成為糖尿病患者的長期併發症。

兒童糖尿協會表示，全球糖尿病患者數量正在持續上升，特別是兒童及青少年群組，至今全世界已有約110萬名20歲以下人口患有一型糖尿病。協會強調，若沒有好好治療糖尿病、甚至沒有發現此病，患者有更高風險發生嚴重或致命併發症，如心臟病、中風和腎衰竭。

糖尿病分為一、二型糖尿病，其中，一型糖尿病在兒童中較常見，屬免疫疾病。兒童糖尿協會主席鄭馮亮琪指，一型糖尿病是「24/7」的病，即隨時都要處理，因免疫系統攻擊胰臟負責製造胰島素的細胞。此病無法預防及根治，病人須終身接受胰島素注射治療。

兒童專科醫生張壁濤則表示，香港一型糖尿病的發病率比其他地區低。其病徵包括口渴、尿頻、去夜尿、體重減輕等，甚至有小朋友會出現突發性尿床，提醒家長應多加留意兒童的身體狀況。

至於以往《兒童糖尿病紀錄冊》發表的報告顯示2種糖尿病的病發率在過去20年中持續上升，當中患上二型糖尿病的兒童患者更是以倍數上升。本港1997年至2007年共有198名確診兒童，2008年至2017年間，數字更上升至391名，趨勢與全球狀況，如美國、歐洲等地一樣。協會預計，到2030年，全球糖尿病患者將增加至6.43億名。

二型糖尿病的病因主要是身體對胰島素產生抗拒性，肥胖是引起此病的最危險因素。另外，遺傳、不良飲食習慣、缺乏運動均會導致二型糖尿病。

對於發現兒童有否患上二型糖尿病，張壁濤另表示，主要是透過常規篩查，而診斷此病時兒童同時患上的合併症包括脂肪肝、血脂異常及高血壓。

另外，長期糖尿病將導致不少併發重症，雖然肝臟一直不被視為受長期糖尿病直接損害的器官，但有證據顯示糖尿病與脂肪肝有共同的代謝紊亂。另一兒童專科醫生周中武表示，近日有機構發表的有關「一型糖尿病患暫的脂肪肝發病率」的自導研究顯示，脂肪肝有潛在機會成為糖尿病患者的長期併發症，並發現成人脂肪肝發病率和肝纖維化指數比兒童及青少年群組高。研究建議把脂肪肝評估納入糖尿病患者的併發症篩查計劃內。

適逢糖尿病關注月，兒童糖尿協會望大眾關注兒童糖尿病的上升趨勢，令他們得到更好的照顧。