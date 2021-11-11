公園種劍麻恐傷途人　專家建議「種遠點」行人路

小心植物刺人！《東方日報》早在2015年已率先報道沙田大涌橋路有花圃種植逾百棵與今次事件同科屬的劍麻，揭發路邊植物尖刺足以剌穿蘋果，容易傷人。可惜政府多年來仍置若罔聞，本報記者發現，全港多處地方例如中區香港公園仍有種植劍麻作觀賞植物，危及途人安全。康樂及文化事務署轄下公園中，大埔海濱公園近3號洗手間的花圃內更種有約30棵劍麻。有樹木專家指出，品種繁多的劍麻屬於龍舌蘭科，部分劍麻的尖刺堅硬到足以「戳入肉」，亦可生長至逾1米高，屬本港常見觀賞植物，但宜與行人保持一定距離。

本報記者昨日(10日)發現藏有危機的劍麻及同屬龍舌蘭科的有刺植物廣植於各區公園，當中位於金鐘的香港公園內，近奧林匹克廣場的斜坡上，疑種植了至少3棵劍麻。這幾棵劍麻葉片呈鋸齒狀，而且甚為鋒利，稍有不慎就隨時𠝹傷。上述劍麻種植於行人路旁，是不少家庭遊園必經之路，劍麻完全沒有圍欄阻隔，葉片甚長，若小童走近或成人俯身撿拾物件，都會輕易被割或刺傷。

康樂及文化事務署昨表示，劍麻類植物會用作點綴園境之用，大埔海濱公園近3號洗手間的花圃內，種有約30棵劍麻，該些植物與行人通道有一段距離，已在上址栽種了10多年。過去3年，該署沒有接獲市民因該植物而受傷的報告及相關投訴。該署強調，知悉劍麻的葉頂或會影響行人，避免於行人接觸到的花圃種植劍麻。現時種於部分公園、花圃的劍麻均於多年前栽種，以美化環境。不過，沙田大涌橋路原本種有劍麻的花圃裏，已改種其他植物。

有「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系(地理及環境科學)研究講座教授詹志勇表示，劍麻葉邊有刺，但從沒聽聞它有毒性，屬本港「大路」觀賞植物。而劍麻是肉質植物，難以修剪，「一剪就會爛」。他指，留意到行人見有劍麻時會自然閃避，除非不慎意外及撞上尖刺才會受傷。

香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指出，劍麻原產地為墨西哥，大多生於沙漠地區，現時已廣泛於多地種植，它經處理後可作為中草藥使用，有消炎之效；亦可以本身的纖維，成為麻繩的製作原料。她稱劍麻幼年有刺，晚年就會「甩刺」。她留意到以往與劍麻有關的投訴，多數是種植得太接近行人之過，建議將劍麻「種遠點」，與行人保持距離。