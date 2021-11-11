免檢甩轆走漏國泰機師社區播毒　梁子超斥本末倒置恐爆第5波

港府防疫失敗導致再有新冠患者走入社區播疫，2名豁免檢疫的國泰貨機男機師於德國返港後，潛伏期內在社區四處游走播疫，令最少180人被列為密切接觸者需送入檢疫中心。呼吸系統專科醫生梁子超今早(11日)在電台節目表示，2名確診機師曾到過社區不同地方，很難排除有傳播風險，故未來21日要小心，有病徵人士要盡早看醫生或檢測，希望盡早發現社區傳播鏈，避免爆發第5波疫情。

梁批評，機組人員在外地要遵守閉環式管理，例如使用點對點交通工具，來港後須檢測等，惟本港卻容許一些未經檢疫人士可進入社區，情況本末倒置，反映政策存在漏洞。他認為，醫學監察是在好低風險的情況下作附加保障，但很多個案，包括已接種疫苗的個案亦無明顯病徵。

他又指，在疫情下各行各業受影響，即使涉及民生，亦不能在不安全的情況下運作，以免影響整個社區。

民用航空事業職工總會副主席李永富回應指，由於部分國家地區採取與病毒共存策略，放寬防疫措施，在外地逗留風險一定較高。他指全港市民都擔心輸入個案造成的社區爆發風險，同意收緊免檢安排，加強保障公眾，但相信會影響航空公司人手安排，認為各航空公司需安排後備人手。