Dr.東：運動胸口悶　或心臟病敲門　醫生籲即時休息勿輕視

運動時覺得胸口悶悶，或者「赤赤痛」，甚至感到頭暈？不少人都以為是中暑或疲累所致，因而未有求醫。有心臟科醫生表示，以上徵狀不排除是心臟病的先兆，或引致運動猝死，過往亦有專業運動員於運動賽事期間猝死，反映運動健將也不能排除患心臟病的風險。但醫生指適當及適量運動，配以健康飲食及生活習慣對心臟有益，不應因擔心猝死問題而拒絕做運動。

香港心臟專科學院候任院長梁達智醫生表示，「運動猝死」是在運動期間或運動後1小時內發生的突發死亡。他指猝死較多發生於運動中最劇烈的一刻，例如在馬拉松衝線時，選手「谷得最盡」的一刻。他稱90%以上的運動猝死與心血管問題有關，因為運動期間心跳加快，血壓升高，對心臟負荷較大，容易令患有隱性心臟病人士猝死。

除了馬拉松外，近年亦出現行山及打高爾夫球期間猝死事件。梁解釋，高強度運動導致猝死的風險較高，而行山可屬高強度運動，視乎步行速度及山路的斜度。打高爾夫球雖只屬低至中強度運動，但亦視乎環境等因素，尤其在酷熱或過冷的環境下運動會增加心臟的負荷，較易誘發心臟病。

梁指出，即使是運動健將，若有家族心臟病史、三高或吸煙習慣等，仍然屬於猝死高危群組。但他稱，體適能較佳的人士患心血管病的風險較少，但不代表「免疫」，仍受隱性心臟病或其他心血管病因素影響。

梁表示，心臟病患者更應多做運動，預防病況惡化，但應先與醫生商討合適的運動類別，病況較嚴重的患者較適合急步行等的低至中強度運動。他提醒，做運動時有任何不適，包括胸口痛、頭暈等，須即時停止運動及休息。

今年世界心臟日的主題為「護心公式你要識，三低一高零反式」。梁指，多做運動外，健康飲食亦能減低患上心臟病，建議日常生活應攝取低糖、低鹽、低油，多吃蔬果攝取纖維，不攝取反式脂肪。因為反式脂肪會增加血液中的壞膽固醇，減少好膽固醇，即使小量反式脂肪亦會增加心血管病的風險，他提醒市民購買包裝食品時細閱營養標籤。

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