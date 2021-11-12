高志活擬來港運國殤之柱回丹麥　要求保證不被控違國安法

香港大學上月發律師信，要求支聯會在同月13日前移走「國殤之柱」，否則會被視為放棄，惟拖延逾月，國殤之柱仍豎立在港大黃克競大樓。國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiot)發公開信，要求港大協助他將「國殤之柱」運回丹麥，但希望港府保證，他和團隊不會因來港處理事件而被控違反國安法。

高志活在公開信中稱，由於拆卸國殤之柱工序複雜，他和團隊須親身來港處理；而為免雕塑在拆卸期間受到破壞，希望港大全力協助，包括提供技術支援、封路等。

高志活又說，得悉《港區國安法》能起訴外國公民，而他曾兩度被拒入境香港，故要求港府保證他和團隊，以及在港協助處理國殤之柱的人員，不會因此而被控違反國安法。他已透過在港法律代表去信港大及港府，若得到全面配合，便會將國殤之柱移回丹麥。

國殤之柱是高志活為「六四」8周年製作的雕塑，1998年在港大學生會全民投票通過下，在校園永久擺放。港大上月7日去信支聯會，要求移走校園內紀念「六四」、被外界指涉嫌違反《港區國安法》的國殤之柱，但同月13日下午5時的限期屆滿後，校方仍未派員移走。