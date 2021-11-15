消委會測試7款鑄鐵鍋　4款金屬釋出量超標　1樣本含致癌砷及鎘

時下流行使用鑄鐵鍋，貪其傳熱能力及保溫效果好，深受下廚人士歡迎。然而，消費者委員會今（15日）公布，在測試7款鑄鐵鍋樣本中，有4款檢出不同金屬的釋出量，超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限，分別超標0.6至54倍不等，當中「Lodge」的無琺瑯塗層鑄鐵鍋檢出的鐵釋出量超出歐洲委員會的指引上限 54 倍，而「Bruno」的琺瑯塗層鑄鐵鍋更驗出含致癌重金屬砷及鎘，分別超出16倍與5.4倍。測委會指測試結果已交予海關跟進。

消委會測試 市面上7 款鑄鐵鍋 ，其中5 款有琺瑯塗層，餘下 2 款「Lodge」與「柳宗理Sori Yanagi」則沒有，售價介乎798港元至3,199港元，全部樣本均聲稱適用於氣體爐、電磁爐及焗爐。測試項目涵蓋樣本的金屬釋出量及／或含量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現、耐熱程度及手柄燙手程度，並評估有琺瑯塗層的樣本的耐用程度，以及由評審員評估各樣本的煮食表現及使用方便程度。

參考專為測試有琺瑯塗層的食物器皿的金屬釋出量而設之國際標準，消委會把3%醋酸，模擬食物，並放入 5 款有琺瑯塗層的樣本中，並置於攝氏95度的高溫環境下 2 小時，發現「Vermicular」與「Bruno」的樣本，分別金屬釋出量超出國際標準所訂的上限，「Bruno」的鋁、砷、鎘及鋰的釋出量分別超出標準約 0.4 倍至16倍不等，而「Vermicular」樣本的鈷及鋰釋出量則分別超出標準約 0.6 倍及 1.3 倍。

另外，參考歐洲委員會專為金屬食物器皿的化學安全性而設的指引，為無琺瑯塗層的樣本進行測試，將0.5%檸檬汁放入樣本中，並置於 攝氏100度的高溫環境下 2 小時。結果顯示，「Lodge」樣本的鉻、鐵、錳及釩的釋出量分別超出該歐洲指引約 0.7 倍至 54 倍，「柳宗理Sori Yanagi」樣本的鐵釋出量則超出該歐洲指

引約 1.4 倍。

由於金屬可在人體內積聚，若於烹煮食物的過程中，食物器皿釋出金屬並遷移到食物，消費者便有機會因過量攝入金屬而構成健康風險，當中砷、鎘及六價鉻化合物（鉻的其中一種形態）同被國際癌症研究機構（IARC）歸類為會令人類患癌（第 1 組別）的物質，而鈷亦被歸類為或可能令人類患癌（第 2B 組別）的物質。另外，鋰在醫學上可用以治療狂躁症，惟過量攝入鋰可能會導致輕微腹瀉、惡心及手震等，也有機會影響甲狀腺功能或導致胎兒不正常。

消委會已把結果交予海關，並派員巡查，發現其中1款已下架，並成功產購3款產品，並安排進行測試，其後再派員到全港零售點，未有發現下架產品再出售。另外，食安中心表示，測試結果只反映鑄鐵鍋樣本在實驗室條件下釋出的金屬量，並不代表是一般正常烹調過程中可能由廚具遷移至食物的金屬量。

消委會建議首次使用鑄鐵鍋前，應先用水和小量清潔劑以海綿或軟布清洗，切勿使用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損鑄鐵鍋；清洗後應徹底弄乾，部分鑄鐵鍋的使用說明建議塗上一層薄薄的食用油，以防出現銹蝕及加強不粘效果；煮食後應讓鑄鐵鍋自然冷卻，不應立即注入冷水，以免琺瑯塗層因溫度急劇變化而令塗層受損等。