三跑工程拖糧逾2000萬　半百工人機管局大樓抗議促交代

負責機場三跑工程部分項目的承建商禮頓─俊和聯營，因合約到期需要「離場」，但公司卻拒絕向一眾建築工人「埋尾單」支付工資。今早(16日)約有40名工人在機管局行政大樓外靜坐抗議，亦有多名二判承建商到場向禮頓追數，涉款超過2,000萬港元。禮頓未有代表現身交代，而機管局人員事後到場警告工人觸犯局方附例，要求離開。

斥資1,415億港元的三跑工程，為本港史上造價最大的單一工程項目，整項工程預計2024年底前完成，當中「機場三跑項目—二號客運大樓擴建地基及地牢項目」由承建商禮頓─俊和聯營負責。

今早一眾請願工人手持示威標語，批評禮頓不負責任，斥拖欠薪金好無理，「點解工人有汗出冇糧出？」工人又不滿機管局䄂手旁觀，未有協助及跟進。期間有多名二判承建商到場，有負責釘板工程的公司代表楊先生表示，禮頓至今拖欠1500萬港元工程費，得知今日有請願行動，故特意前來「追埋一份」；另有負責裝頂工程的公司代表鄧先生，指禮頓尚欠670萬港元尾數未找。

機管局表示，為確保三跑道系統建造工程按既定時間表進行，持續推行各種有效措施，包括分階段交付工地範圍，安排不同承建商提早進場及調整施工次序，以優先完成所有關鍵的工程。機管局一直積極主動管理所有三跑道系統項目工程合約，而工程開展以來沒有任何三跑道系統項目的工程合約提前中止。