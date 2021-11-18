入境處提醒市民留意護照有效日期　製作宣傳片「提咗你㗎喇」

特區護照通行世界多國，然而，新冠疫情爆發近兩年，港人未能外遊放鬆。疫情至今逐步放緩，部分國家已放鬆入境檢疫措施等政策，入境處提醒市民應檢查護照有效日期。若發現少於半年有效期，應盡早更換，以免外遊前才發現護照過期，或不足半年有效期而被拒登機。

因應有不少市民因為疫情無法出遊而遲遲未更換已過期的護照，入境處特別製作了宣傳影片「提咗你㗎喇」，並放上YouTube，以活潑輕鬆方式提醒市民留意護照有效日期。入境處指出，成人特區護照有效期10年，收費370港元。處方建議，目前護照換領未達至高峰期，市民可把握空檔盡早更換，避免恢復旅行後「一窩蜂」申請。

入境處現已推出全天候24小時的網上或經入境處應用程式遞交申請，市民再帶備永久性居民身份證於辦公時間去灣仔入境處總部或7間分區辦事處的「申請證件服務站」，就能以全自助形式辦理手續；而且所拍攝的證件相片更是不另收費，流程最快只需5分鐘。處方更於3個辦事處設有「領取護照服務站」自助領證，毋須預約，就能換證。如市民申請換領護照，必須於領取新護照時出示原有護照註銷。