傳港鐵北港島綫再生變數　銅鑼灣北站及添馬站或胎死腹中

政府7年前公布的《鐵路發展策略2014》建議興建7個新鐵路項目，滿足未來市民出行需求。時隔多年，北環綫、東涌綫延綫、屯門南延綫已進入詳細規劃及設計階段，最快2023年起施工。惟多年仍未有定案的北港島綫仍存變數，據最新消息指，考慮到施工難度，該綫有新替代方案，建議僅由將軍澳綫北角站延長至會展站，以接駁明年中通車的東鐵綫過海段，即曾擬建的銅鑼灣北站、添馬站全部消失。

北港島綫的原有方案是將將軍澳綫及東涌綫所連接，路線由北角站，經新建的銅鑼灣北站、會展站，並抵達添馬站，可與從香港站延長過來的東涌綫下層月台作轉乘。

消息指，由於北港島綫建議方案中走線所經過的地方，需要與現時已存在的若干路面建築物、行車天橋、公用設施、康樂用地、地底樁柱，以及正在發展的中環海濱地皮，進行不同程度的銜接。因此，港鐵應當局要求研究施工難度較簡單的替代方案。

據了解，替代方案只會從將軍澳綫由北角站延伸至會展站，以接駁明年中通車的東鐵過海段，並不設銅鑼灣北站及添馬站，亦不會把東涌綫向東延伸。

不過，新提出的替代方案，吸引力較低及分流效果不顯著之外，更會令一部分從將軍澳綫前往金鐘一帶的乘客在會展站轉乘東鐵綫，間接導致其收益比率下降，故2018年北港島綫建議方案仍然是目前港鐵首選推展的方案。