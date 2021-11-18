大圍大埔公路九巴翻側　多人被困至少1死12傷

大圍晚上發生奪命交通意外，今晚(18日)11時許，一輛載着十多名乘客、行走火炭駿景園至大圍顯徑的88K路線九巴，沿大圍大埔公路大圍段往九龍方向行駛，惟當駛至近成運路一個分岔路口石壆位時，突然失控向左翻側，車廂內多名乘客猝不及防，頓時如滾地葫蘆，東歪西倒，被困巴士車廂內，乘客呼喊求救聲此起彼落。

警方及消防接報到場展開救援，救出所有被困乘客。現場消息指，意外中一名男乘客當場死亡，至少10女2男乘客受傷，當中2名乘客傷勢嚴重，部分傷者被救出時，須用氧氣罩協助呼吸，傷者分別送往2間醫院救治。

意外中的巴士車頭擋風玻璃及上層大部分玻璃碎裂，偈油漏出路面，消防員則持消防喉射水戒備，警方封鎖現場，以調查意外經過，並循巴士車速、車長駕駛態度及事發時路面情況，以了解意外原因。

民政事務處指由於大圍成運路發生嚴重交通意外，沙田民政事務處已在威爾斯親王醫院住院主樓暨創傷中心地下大堂設立跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線為3505 1555。