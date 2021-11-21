東涌東海濱長廊首70米開放　第三階段工程料明年底完工

東涌近年不斷發展，為了配合當地人口增長，政府逐漸於該區建立相關民生配套，如早前已開放長約70米的東涌海濱長廊及將臨海的舊地盤辦事處活化為社區聯絡中心，現在市民除了可多一個消閒散步好地方，亦可透過聯絡中心了解大嶼山發展及保育的工作。

發展局局長黃偉綸今日(21日)於網誌引述，東涌東海濱長廊改善工程分三階段落成。首階段臨海用地長約70米，土拓署取得用地後，用了約6個月時間把舊有的工地寫字樓活化為東涌社區聯絡中心及興建其毗鄰的海濱長廊，現已開放給各團體預約舉辦不同類型的社區活動。第二階段則長約85米，工程正在進行中，預計明年初開放予市民使用。第三階段計劃連接第一階段海濱長廊至東涌新發展碼頭，長約230米，土拓署明年6月收回相關土地後會隨即展開工程，預計明年年底完成。整段海濱長廊長約400米，相信可為當區居民提供一條包括綠化空間、單車徑和利便行人的長廊。

由舊辦事處改成的社區聯絡中心，將本身的鐵皮外牆換成通透的玻璃，以連繫中心與外面海濱長廊的空間，讓中心內的市民可享受到戶外海濱的景色。東涌社區聯絡中心設有多個專題展覽區，訪客可透過多項互動展品及模型，了解可持續大嶼山發展及保育的工作，以及增加對大嶼山自然、文化及歷史的認識。現時的主題為「嶼南風土」，介紹有關貝澳、水口及鄰近一帶的文化及歷史研究。東涌社區聯絡中心現時除了開放予市民預約參觀之外，中庭的多用途活動空間和一樓的活動室亦會開放予非政府機構和學校預約作舉辦活動之用，與社區共享空間。