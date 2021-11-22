未來3年全港轉用智能電錶　黃錦星指有望實施分時段收費

電費近年加幅持續高企，為配合減碳兼替市民省錢，環境局局長黃錦星接受本報專訪時透露，隨着全港用戶陸續更換智能電錶，有望在未來3年可實施分時段收費，如市民在非繁忙時段洗衣、煮食，便可獲減電費。有學者表示，未來燃料價格波動大，但電費必有增長，故分時段收費可達一定效果，料可以達致單位數電費減幅；但大前提是市民必須作出日常習慣改變，如開冷氣設定時間掣等。

為配合本港智慧城市發展，以及推動住宅、商業大廈減少用電量，黃錦星指現時全港318萬戶中，已有4成電錶轉為智能電錶，電錶除了讓市民清晰自己的用電量外，更可配合分時段收費模式，減輕發電機組在高用量時段的發電量，令社會投放資金減少，同時有助減輕個人電費。黃錦星舉例指，基層家庭主婦可調節洗衣時間，如在早上使用洗衣機，避開在晚上高峰時間使用。黃錦星指隨社會在未來3年全面轉用智能電錶，認為是「好時機」去討論有關措施。

事實上，港府早在2002年的文件中討論分段式收費，當時指由於分時計電的電錶價格較傳統電錶價格，高出最少3倍，若要發揮效用，非高峰期的電費必須大幅低於高峰期的電費；又提到英國早在80年代起實施分段式電費計劃，美國亦可選擇分時電費、季節電費制度。

中電亦在2017年推行一年先導計劃，電費分3個時段收費，高用量為周1至6，晚上6至10時，每度電加收0.6元，按當時每度電電費1.13元計算，加幅高達53%；周1至6朝9晚6維持正常收費，其餘時段每度電減收0.18元，實收0.95元。中電發言人回覆指，計劃有「用電收費保障」，比較「按時段收費」及當時電費，用戶只需繳付較低的電費，但未有透露具體數字。

港府目標是邁向2050碳中和，並在2035年或之前停用煤作日常發電，取而代之使用價格較高的天然氣、可再生能源等。黃錦星指過去6年內，可再生能源在發電燃料組合比例升了7倍，未來不排除使用核電，又透露兩電明年會初步使用氫能。對於中電及港燈分別在經濟仍在復甦時加價5.8%與7%，創多年新高，黃錦星指仍比澳門、新加坡便宜，不少海外國家今年電費更達雙位數字升幅，本港供電做到安全、可靠、價格合理、環保，從來不容易，政府已盡力平衡，又坦言能源價格波動大，「(兩電)比我想像加得比較少。」

世界綠色組織行政總裁余遠騁指，現時未能預測燃料價格的升趺，因未來頁岩氣使用，以及來年產油國會產量，都是一些不隱定因素，但他認為未來數年電費必然會增加。對於分時段收費是否有效，余遠騁指根據外國例子亦會有3至10%的電費減幅，但本港在缺乏工業下，成效不會如外國顯著，料有單位數字減幅。他指，市民必須配合節省電力的生活習慣，否則措施亦難有成效。