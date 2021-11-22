黎智英服刑第220天　兄長及兩兒子一同探訪

黎智英的兩名兒子(前排)和其胞兄(後)前往赤柱監獄。(蘇偉明攝)

仍然在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法集結的案件，合共判囚20個月，至今(22日)已經在囚第220日。黎的兄長及2名兒子今午一同到赤柱監獄，3人到場時均未有發言。

黎智英2名兒子黎見恩和黎耀恩今午約3時到達赤柱監獄門外，而黎的胞兄則緊隨兩人背後進入院所。3人乘車到達，大兒子黎見恩甫落車就箭步走入院所，而黎耀恩則一直低頭並把玩手機，腳步緩慢地前進。

3人完成登記後，圍圈在院所內聊天等候。由於現時黎智英為定罪在囚人士，因此親友每月只有2次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了前年8.18、8.31及10.1的3宗非法集結案已判刑外，他另涉及其他案件，包括2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》涉嫌串謀勾結外國勢力等罪外；黎智英另涉及於2017年六四集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。