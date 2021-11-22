政Whats噏︰李樂詩批政府對科研資助不足　礙年輕人發展

社會企業研究院今日（22日）舉行「院士榮譽資格及獎項頒授典禮」，並向55位主要嚟自商界、學術界等界別嘅傑出人士頒授院士名銜，其中獲頒授榮譽院士資格嘅有極地女探險家李樂詩，而「神奇小子」蘇樺偉就獲頒資深院士。李樂詩批評政府喺科研投放嘅資源唔夠，要求提交嘅科研報告繁複，仲有好多改善空間，希望年輕人繼續努力追求科研夢。

作為全球第一位踏遍三極嘅女探險家，極地博物館基金創辦人李樂詩博士話20幾年前自己決定去考察，當時喺跟隨科學家的腳步，形容果時等政府支援同資助已經太遲。佢仲話當時考察後發現氣候問題嚴重，決定返香港同公眾發表相關資訊。

佢仲話中國政府依家喺科研發展上不遺餘力，因為中國需要預視到未來嘅發展，而外國亦都有設立科研基金；相反香港依家對科研資助仍有不足，佢透露只有慈善機構肯贊助學生去考察，期望下一代繼續投身科研行業，同向政府爭取相關資助。佢強調要做到科研科技探險3位一體，令年輕人有更多元嘅發展渠道，香港唔係得金融行業等發展路數。佢仲話科研係一個持續過程，好多時要實地考察，但每次問政府拎資助時都要寫報告，佢就唔係幾識寫喇！

依家地球生態環境每況愈下，尤其全球爆發左大疫情之後，社會用多咗即棄產品，對環境帶嚟好大污染，佢希望大家抗疫時唔好唔記得保護環境。

至於曾喺殘奧六奪金牌，並5次打破世界紀錄嘅田徑運動員蘇樺偉，對獲頒授資深院士感到好自豪，又笑言近排以佢做原型嘅電影好賣得，希望電影帶畀各界更多正能量，用自己嘅經歷去鼓勵同感動香港人。

蘇媽就話運動員喺黃金時間為港爭光，就算佢哋有無拎牌，都為咗香港付出好多，雖然政府對運動員嘅支援比以前好咗好多，但始終喺退役工作安排及退休金上都未有做好，指兒子「跑左21年都無退休金」，又話兒子依家喺香港殘奧會工作，但「唔喺個個好似佢咁幸運」，呼籲政府比多啲資源運動員，尊重佢哋嘅付出同汗水。