粉嶺山麗苑入伙在即　城巴率先開兩路線往來九龍市區

粉嶺皇后山早前被改劃作興建公營房屋，該處的新屋邨皇后山邨及山麗苑將陸續入伙，據了解山麗苑首批住戶最快可於本月底入伙。不過，政府一直被質疑皇后山交通配套不足，居民入伙後亦難以往來市區。城巴今日(22日)表示，即將於下周二(30日)起開辦2條往來粉嶺王后山、旺角及觀塘的新路線，分別是78X及79X；另外亦有2條往來王后山及港島的路線，將於稍後開辦。

市民如要出入皇后山，以目前的交通路線來說只有小巴至上水或粉嶺港鐵站，暫仍未有任何巴士路線直達皇后山，較為不便。不過，由下周二開始，城巴會有首2條路線78X及79X號線，行經龍山隧道，提供直接往來皇后山及九龍市區的特快服務。78X號線將會來往皇后山及啟德，全程車費為18港元；而79X則會來往皇后山及長沙灣，全程車費為15.5港元，2條路線均設有分段收費。城巴續指，服務水平會因應皇后山邨的入伙情況逐漸提升。

匯達交通商務總監吳義君表示，皇后山為北部都會區的核心區域，而北部都會區將是香港未來數十年的重要發展區域，是次進軍皇后山有助城巴為市民提供往返北部都會區的服務。同時亦可有助擴展城巴業務，更為當區居民提供新的公共交通選擇。

城巴表示，將會優先以歐盟6型環保巴士行走新路線，同時與多條城巴及新巴路線在大老山隧道收費廣場及九龍區，設有超過120項八達通轉乘優惠。而此4條新路線，亦會成為城巴首批在北區營運的獨營路線。